Осипова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1757

Пол

Женский

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иванов Осип

Мать: не указана

Смерть
После 1757
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