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(Губарь) Татьяна
(Губарь) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Женский
Отец
Губарь Евсей Ефимович
1887 г.р.
Мать
Драган (Дрaган) Марфа Ивановна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Губарь Евсей Ефимович
Мать:
Драган Марфа Ивановна
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