(Губарь) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Губарь) Татьяна

(Губарь) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Губарь Евсей Ефимович

Мать: Драган Марфа Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close