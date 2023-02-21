Драган (Дрaган) Марфа Ивановна
Место рожденияУкраина
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Дрaган Иван
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Губарь Андрей
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Дейнега Мария
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Екатерина Евсеевна
Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович
Смерть
Неизвестно