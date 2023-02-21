Драган (Дрaган) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драган (Дрaган) Марфа Ивановна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Дрaган Иван

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1910

Сын: Губарь Андрей

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Дейнега Мария

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

с.Аралча, Новороссийского района Актюбинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Евсей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Екатерина Евсеевна

Отец ребёнка: Губарь Евсей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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