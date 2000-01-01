Спицын Аввакум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Аввакум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Спицын Никита

Мать: Спицына Пелагея

Смерть
Неизвестно
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