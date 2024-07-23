Ногина (Надеева) Параскева Ивановна
Место рожденияд. Надеевщина
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Надеев Иван
Мать: не указана
д. Надеевщина
Бракосочетание
05.06.1786
Муж: Ногин Иван Силович
д. Пестерево, Весёлая тож
МК 1786
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Ногин Иван Силович
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож