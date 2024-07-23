Ногина (Надеева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногина (Надеева) Параскева Ивановна

Место рождения

д. Надеевщина

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Надеев Иван

Мать: не указана

д. Надеевщина
Бракосочетание
05.06.1786

Муж: Ногин Иван Силович

д. Пестерево, Весёлая тож
МК 1786
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Ногин Иван Силович

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож

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