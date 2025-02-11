Никита Васильевич
мужской, родился 1799, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Алексеев1770 г.р.
МатьВасилиса Ивановна Из Баевки1767 г.р.
Дети
Юртаев Кузьма Никитин1823 г.р.
Евдокия Никитина1827 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федкин Ефим Никитин
Мать ребёнка: Агафья Семёновна
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно