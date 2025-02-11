Никита Васильевич 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Алексеев1770 г.р.
Мать
Василиса Ивановна Из Баевки1767 г.р.
Дети
Юртаев Кузьма Никитин1823 г.р.
Евдокия Никитина1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Василий Алексеев

Мать: Василиса Ивановна Из Баевки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Юртаев Кузьма Никитин

Мать ребёнка: Агафья Семёновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Агафья Семёновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Федкин Ефим Никитин

Мать ребёнка: Агафья Семёновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

104

Смерть
Неизвестно

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