Барбин Герасим Петров
мужской, родился 1857, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецБарбин Пётр Егоров1829 г.р.
МатьБарбина Ирина Кондратьева1832 г.р.
Супруги
(Пивцаева) Екатерина Кузьмина1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Барбин Пётр Егоров
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
10.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно