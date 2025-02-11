Барбин Герасим Петров 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Барбин Герасим Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Барбин Пётр Егоров1829 г.р.
Мать
Барбина Ирина Кондратьева1832 г.р.
Супруги
(Пивцаева) Екатерина Кузьмина1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Барбин Пётр Егоров

Мать: Барбина Ирина Кондратьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

15

Бракосочетание
10.11.1876

Жена: (Пивцаева) Екатерина Кузьмина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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