Васильева Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Елизавета Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Фрол Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.04.1865

Сын: Васильев Тимофей Фролович

Отец ребёнка: Васильев Фрол Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.07.1868

Сын: Васильев Владимир Фролович

Отец ребёнка: Васильев Фрол Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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