Васильева Елизавета Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1865
Сын: Васильев Тимофей Фролович
Отец ребёнка: Васильев Фрол Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.07.1868
Сын: Васильев Владимир Фролович
Отец ребёнка: Васильев Фрол Дмитриевич
Смерть
Неизвестно