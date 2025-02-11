Peters Jakob 15.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Peters Jakob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.09.1906, Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд

умер 1937

Супруги
Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A03.08.1904 г.р.
Дети
(Peters) Elsie30.04.1930 г.р.
Peters Jakob J G27.11.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд

Бракосочетание
18.11.1928

Жена: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A

Рождение ребёнка
30.04.1930

Дочь: (Peters) Elsie

Мать ребёнка: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
27.11.1932

Сын: Peters Jakob J G

Мать ребёнка: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
1937

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