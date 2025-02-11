Peters Jakob
мужской, родился 15.09.1906, Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд
умер 1937
Супруги
Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A03.08.1904 г.р.
Дети
(Peters) Elsie30.04.1930 г.р.
Peters Jakob J G27.11.1932 г.р.
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Рождение
15.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Кронсгартен, Иосифовская волость, Новомосковский уезд
Бракосочетание
18.11.1928
Рождение ребёнка
30.04.1930
Дочь: (Peters) Elsie
Мать ребёнка: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1932
Сын: Peters Jakob J G
Мать ребёнка: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
1937