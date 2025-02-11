Зубкова (Сержанкова) Анна Захарова
женский, родилась Около 1875, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСержанков Захар ДмитриевНеизвестно г.р.
Супруги
Зубков Александр ПатрикеевОколо 1875 г.р.
Дети
(Зубкова) Ульяна Александрова13.12.1897 г.р.
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Рождение
Около 1875
Отец: Сержанков Захар Дмитриев
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1897
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1897
Дочь: (Зубкова) Ульяна Александрова
Отец ребёнка: Зубков Александр Патрикеев
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно