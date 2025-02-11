Зубкова (Сержанкова) Анна Захарова Около 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубкова (Сержанкова) Анна Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1875, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сержанков Захар ДмитриевНеизвестно г.р.
Супруги
Зубков Александр ПатрикеевОколо 1875 г.р.
Дети
(Зубкова) Ульяна Александрова13.12.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Сержанков Захар Дмитриев

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.01.1897

Муж: Зубков Александр Патрикеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.12.1897

Дочь: (Зубкова) Ульяна Александрова

Отец ребёнка: Зубков Александр Патрикеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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