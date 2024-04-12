Михайлов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Михаил Михайлович

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.02.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Михайлова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Алексеевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Алексеевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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