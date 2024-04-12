Михайлов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892 ст.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Михайлова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно