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Кудисовъ Кузьма

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кудисовъ Василий

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $40

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудисова Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кудисовъ Артемий

Мать ребёнка: $40

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кудисовъ Никита

Мать ребёнка: Кудисова Аксинья Андреева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Кудисова) Ирина

Мать ребёнка: Кудисова Аксинья Андреева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кудисовъ Петръ

Мать ребёнка: Кудисова Аксинья Андреева

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