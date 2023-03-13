Кудисовъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кудисовъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $40
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кудисовъ Артемий
Мать ребёнка: $40
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кудисовъ Никита
Мать ребёнка: Кудисова Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Кудисова) Ирина
Мать ребёнка: Кудисова Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кудисовъ Петръ
Мать ребёнка: Кудисова Аксинья Андреева