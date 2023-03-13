Кудисова Аксинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудисова Аксинья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудисовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кудисовъ Никита

Отец ребёнка: Кудисовъ Кузьма

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Кудисова) Ирина

Отец ребёнка: Кудисовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кудисовъ Петръ

Отец ребёнка: Кудисовъ Кузьма

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