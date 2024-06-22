Петрыкин ЕФИМ СТЕФАНОВ 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкин ЕФИМ СТЕФАНОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.866

Жена: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА

Рождение
1848

Отец: Петрыкин СТЕФАН ЕВСЕЕВ

Мать: Петрыкина УСТИНЬЯ МЕРКУЛОВА

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Петрыкин ЕФИМИЙ ЕФИМОВ

Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА

Рождение ребёнка
18.10.1868

Дочь: Петрыкина МАРИЯ ЕФИМОВА

Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА

Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Петрыкин ДМИТРИЙ ЕФИМОВ

Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА

Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Петрыкин АНТОНИЙ ЕФИМОВ

Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА

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