Петрыкин ЕФИМ СТЕФАНОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.866
Рождение
1848
Рождение ребёнка
01.01.1867
Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА
Рождение ребёнка
18.10.1868
Дочь: Петрыкина МАРИЯ ЕФИМОВА
Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА
Рождение ребёнка
13.03.1871
Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА
Рождение ребёнка
19.01.1874
Мать ребёнка: Петрыкина АГРИПИНА РОМАНОВА