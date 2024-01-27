Рудомёткин Rudometkin Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудомёткин Rudometkin Тимофей Федорович

Рудомёткин Rudometkin Тимофей Федорович

Место рождения

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Рудомёткин Rudometkin Федор Андреевич

Мать: ?

Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close