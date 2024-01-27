Рудомёткин Rudometkin Тимофей Федорович
Место рожденияСеление Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Рудомёткин Rudometkin Федор Андреевич
Мать: ?
Селение Никитино (позднее Фиолетово), Елизаветпольской губернии. России. Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно