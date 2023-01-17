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Осовский Артем Викторович

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Место рождения

Шимановск, город Шимановск, Амурская область

Дата рождения

10.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1990

Отец: Осовский Виктор Владимирович

Мать: Сальникова Татьяна Алексеевна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
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