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Осовский Артем Викторович
Осовский Артем Викторович
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Место рождения
Шимановск
, город Шимановск, Амурская область
Дата рождения
10.04.1990
Пол
Мужской
Отец
Осовский Виктор Владимирович
1960 г.р.
Мать
Сальникова Татьяна Алексеевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1990
Отец:
Осовский Виктор Владимирович
Мать:
Сальникова Татьяна Алексеевна
Шимановск
, город Шимановск, Амурская область
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