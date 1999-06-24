Карпенко Павел Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Павел Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1999

Отец: Карпенко Борис Николаевич

Мать: Лариса

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