Аксёнов Семён Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Семён Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Неизвестно

Мать: Матрона Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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