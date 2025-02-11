Авдотья Тимофеева Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1817, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.02.1870, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Домна1791 г.р.
Отец
Тимофей Абрамов1792 г.р.
Супруги
Уланов Пётр Матвеев1817 г.р.
Дети
Уланов Иван Петров1841 г.р.
Герасим Петров01.02.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Тимофей Абрамов

Мать: Домна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Бракосочетание
27.10.1835

Муж: Уланов Пётр Матвеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Уланов Иван Петров

Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Герасим Петров

Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.08.1849

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37 семья

Рождение ребёнка
17.05.1852

Дочь: Андрейкина Елена Петрова

Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31 семья

Рождение ребёнка
1858

Сын: Трофим Петров

Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.02.1870
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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