Авдотья Тимофеева
женский, родилась Около 1817, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.02.1870, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьДомна1791 г.р.
ОтецТимофей Абрамов1792 г.р.
Супруги
Уланов Пётр Матвеев1817 г.р.
Дети
Уланов Иван Петров1841 г.р.
Герасим Петров01.02.1843 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1817
Отец: Тимофей Абрамов
Мать: Домна
Место жительства
1835
Бракосочетание
27.10.1835
Муж: Уланов Пётр Матвеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Уланов Иван Петров
Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
01.02.1843
Сын: Герасим Петров
Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев
Рождение ребёнка
21.08.1849
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
17.05.1852
Дочь: Андрейкина Елена Петрова
Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: Уланов Пётр Матвеев
Смерть
02.02.1870