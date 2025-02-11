Никонов Матвей Петров 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Никонов Матвей Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Никонов Пётр Иванов1830 г.р.
Мать
Никонова Неонилла Лаврентьева1835 г.р.
Супруги
Никонова (Чичина) Ксения Андреева1854 г.р.
Никонова (Пачалксина) Конкордия Егорова1858 г.р.
Дети
Никонов Иван Матвеев04.01.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Никонов Пётр Иванов

Мать: Никонова Неонилла Лаврентьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Бракосочетание
04.02.1872

Жена: Никонова (Чичина) Ксения Андреева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Никонов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Никонова (Чичина) Ксения Андреева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Никонова (Пачалксина) Конкордия Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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