Никонов Матвей Петров
мужской, родился 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиконов Пётр Иванов1830 г.р.
МатьНиконова Неонилла Лаврентьева1835 г.р.
Супруги
Никонова (Чичина) Ксения Андреева1854 г.р.
Дети
Никонов Иван Матвеев04.01.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Никонов Пётр Иванов
Место жительства
1858
Бракосочетание
04.02.1872
Рождение ребёнка
04.01.1873
Сын: Никонов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Никонова (Чичина) Ксения Андреева
Бракосочетание
20.01.1874
Смерть
Неизвестно