Прасковья Иванова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Иван Васильев переселен1799 г.р.
Мать
Матрёна Иванова1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Васильев переселен

Мать: Матрёна Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

127

Смерть
Неизвестно

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