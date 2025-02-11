Прасковья Иванова
женский, родилась 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИван Васильев переселен1799 г.р.
МатьМатрёна Иванова1800 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Васильев переселен
Мать: Матрёна Иванова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно