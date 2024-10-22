Васса Мефодиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Мефодиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зосим Титов

Рождение ребёнка
12.04.1816 ст.

Сын: Иван Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Титов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-P8W?i=333&cc=1921824 д.Лопатино кр. Платон Григорьев мать ?
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агрипина (Аграфена) Зосимова

Отец ребёнка: Зосим Титов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1822 ст.

Сын: Флор Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Титов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNY-92X3?i=523&cc=1921824 двор.чел. Кирил Васильев
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Александра Зосимова

Отец ребёнка: Зосим Титов

Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.

Дочь: Анна Зосимова

Отец ребёнка: Зосим Титов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
24. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFL-9SVG?i=592&cc=1921824 д.Лопатино кр. Стефана Максимова жена Мария Титова
Бракосочетание
20.01.1838 ст.

Муж: Калинник (Каллиник) Филиппов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-Z88?i=529&cc=1921824 2й брак, оба вдовые
Смерть
Неизвестно

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