Васса Мефодиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зосим Титов
Рождение ребёнка
12.04.1816 ст.
Сын: Иван Зосимов
Отец ребёнка: Зосим Титов
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-P8W?i=333&cc=1921824 д.Лопатино кр. Платон Григорьев мать ?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агрипина (Аграфена) Зосимова
Отец ребёнка: Зосим Титов
Рождение ребёнка
08.08.1822 ст.
Сын: Флор Зосимов
Отец ребёнка: Зосим Титов
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNY-92X3?i=523&cc=1921824 двор.чел. Кирил Васильев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Александра Зосимова
Отец ребёнка: Зосим Титов
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.
Дочь: Анна Зосимова
Отец ребёнка: Зосим Титов
24. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFL-9SVG?i=592&cc=1921824 д.Лопатино кр. Стефана Максимова жена Мария Титова
Бракосочетание
20.01.1838 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-Z88?i=529&cc=1921824 2й брак, оба вдовые
Смерть
Неизвестно