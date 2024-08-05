Наконечная (Верещак) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1803
Сын: Наконечный Стефан Федорович
Отец ребёнка: Наконечный Федор
Рождение ребёнка
10.03.1808
Дочь: Юзвяк (Наконечная) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Наконечный Федор
Смерть
Неизвестно