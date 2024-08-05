Наконечная (Верещак) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечная (Верещак) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1803

Сын: Наконечный Стефан Федорович

Отец ребёнка: Наконечный Федор

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
10.03.1808

Дочь: Юзвяк (Наконечная) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Наконечный Федор

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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