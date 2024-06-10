Москвин Митрофан Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Москвин Иван Федоров
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | https://www.myheritage.com/research/collection-40001/familysearch-family-tree?lang=RU&itemId=1411042223&action=showRecord | МИТРОФАН ИВАНОВ МОСКВИН | Имя: МИТРОФАН ИВАНОВ МО... Показать все