Москвин Митрофан Иванов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Москвин Митрофан Иванов

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Москвин Иван Федоров

Мать: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | https://www.myheritage.com/research/collection-40001/familysearch-family-tree?lang=RU&itemId=1411042223&action=showRecord | МИТРОФАН ИВАНОВ МОСКВИН | Имя: МИТРОФАН ИВАНОВ МО... Показать все

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