Москвин Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | https://www.myheritage.com/research/collection-40001/familysearch-family-tree?lang=RU&itemId=1410799333&action=showRecord | ИВАН ФЕДОРОВ МОСКВИН | Имя: ИВАН ФЕДОРОВ МОСКВИНI... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана