Москвин Иван Федоров 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Москвин Иван Федоров

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | https://www.myheritage.com/research/collection-40001/familysearch-family-tree?lang=RU&itemId=1410799333&action=showRecord | ИВАН ФЕДОРОВ МОСКВИН | Имя: ИВАН ФЕДОРОВ МОСКВИНI... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Москвин Митрофан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Москвин Гаврила Иванов

Мать ребёнка: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Москвин Александр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Москвин Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Москвин Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

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