Кырченов Анисим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКырченов Анисим Петрович

Кырченов Анисим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кырченов Петр Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Трофимовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кырченов Петр Анисимов

Мать ребёнка: Марья Трофимовна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кырченов Гаврила Анисимов

Мать ребёнка: Марья Трофимовна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Кырченова Матрена Анисимовна

Мать ребёнка: Марья Трофимовна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.