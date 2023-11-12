Кырченов Анисим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кырченов Петр Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Трофимовна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Марья Трофимовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кырченов Гаврила Анисимов
Мать ребёнка: Марья Трофимовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Кырченова Матрена Анисимовна
Мать ребёнка: Марья Трофимовна
Смерть
Неизвестно