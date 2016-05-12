Левченко Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1972

Дата смерти

12.05.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1972

Отец: Левченко Виктор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелипас Олег Викторович

Смерть
12.05.2016
Партизанск, Партизанский, Приморский край

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