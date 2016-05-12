Левченко Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1972
Дата смерти12.05.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1972
Отец: Левченко Виктор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелипас Олег Викторович
Смерть
12.05.2016
Партизанск, Партизанский, Приморский край