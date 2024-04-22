Galitsyn Vasili Vasilievich Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643
Дата смерти21.04.1714
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643
Рождение ребёнка
1689
Сын: Galitzine Mikhail Vasiljevich Васильевич
Мать ребёнка: Golitsyn Evdokia Ivanovna Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Great Boyar, head of the Russian governement 1682-89, Prince
Крещение
Неизвестно
Смерть
21.04.1714
Пинега, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно