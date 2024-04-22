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Galitsyn Vasili Vasilievich Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

21.04.1714

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1689

Сын: Galitzine Mikhail Vasiljevich Васильевич

Мать ребёнка: Golitsyn Evdokia Ivanovna Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Great Boyar, head of the Russian governement 1682-89, Prince
Крещение
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.04.1714
Пинега, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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