Каверзина Соломанида (Соломония) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверзина Соломанида (Соломония) Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Каверзин Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
МК 1845
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Каверзин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина (Акилина) Михайловна

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович

Кадарейская, Выдринская волость, Канский уезд
МК 1863
Смерть
Неизвестно

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