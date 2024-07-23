Каверзина Соломанида (Соломония) Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Каверзин Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
МК 1845
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Каверзин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина (Акилина) Михайловна
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Каверзин Михаил Фёдорович
МК 1863
Смерть
Неизвестно