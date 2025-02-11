Михаил Фёдоров До 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1809, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Елена Михайлова1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.