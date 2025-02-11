Прохорова Аксинья Степанова / Ксения Степанова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохорова Аксинья Степанова / Ксения Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Прохоров Максим Дементьев1831 г.р.
Дети
Прохоров Иван Максимов17.05.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Максим Дементьев

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Рождение ребёнка
17.05.1871

Сын: Прохоров Иван Максимов

Отец ребёнка: Прохоров Максим Дементьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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