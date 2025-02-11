Прохорова Аксинья Степанова / Ксения Степанова
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Прохоров Максим Дементьев1831 г.р.
Дети
Прохоров Иван Максимов17.05.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1871
Отец ребёнка: Прохоров Максим Дементьев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно