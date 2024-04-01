Чекунов Егор Аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Чекунов Аврам Кононов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Чекунов Осип Егоров
Мать ребёнка: Чекунова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чекунов Аврам Егоров
Мать ребёнка: Чекунова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Чекунов Семен Егоров
Мать ребёнка: Чекунова Федосья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно