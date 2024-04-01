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Чекунов Егор Аврамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Чекунов Аврам Кононов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чекунов Осип Егоров

Мать ребёнка: Чекунова Федосья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чекунов Аврам Егоров

Мать ребёнка: Чекунова Федосья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Чекунов Семен Егоров

Мать ребёнка: Чекунова Федосья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекунова Федосья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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