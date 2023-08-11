Гайнуллин Дамир Султанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллин Дамир Султанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнуллин Султан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнуллина Диана Дамировна

Мать ребёнка: Гайнуллина (Хайруллина) Дильбар Зартдыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнуллин Марат Дамирович

Мать ребёнка: Гайнуллина (Хайруллина) Дильбар Зартдыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнуллина (Хайруллина) Дильбар Зартдыновна

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