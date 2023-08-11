Гайнуллин Дамир Султанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайнуллин Султан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнуллина Диана Дамировна
Мать ребёнка: Гайнуллина (Хайруллина) Дильбар Зартдыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайнуллин Марат Дамирович
Мать ребёнка: Гайнуллина (Хайруллина) Дильбар Зартдыновна
Бракосочетание
Неизвестно