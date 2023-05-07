Сурикова (Васильева) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова (Васильева) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

До 1956 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

До 1967 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Васильев Петр

Мать: Васильева Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
?.02.1995

Сын: Суриков Александр Викторович

Отец ребёнка: Суриков Виктор

Рождение ребёнка
25.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суриков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Виктор

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