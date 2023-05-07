Сурикова (Васильева) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: Васильев Петр
Рождение ребёнка
?.02.1995
Сын: Суриков Александр Викторович
Отец ребёнка: Суриков Виктор
Рождение ребёнка
25.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суриков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суриков Виктор