Козьма Дмитриев 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Козьма Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Герасимова1834 г.р.
Отец
Дмитрий Герасимов1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дмитрий Герасимов

Мать: Анна Герасимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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