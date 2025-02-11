Козьма Дмитриев
мужской, родился 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Герасимова1834 г.р.
ОтецДмитрий Герасимов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Дмитрий Герасимов
Мать: Анна Герасимова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно