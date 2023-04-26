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Юртаева Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

20.11.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юртаев Никифор Данилович

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Афимья Даниловна

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова

Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.11.1846
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от Воли Божьей
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