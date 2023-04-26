Юртаева Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти20.11.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Афимья Даниловна
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья (Евдокия) Данилова
Отец ребёнка: Юртаев Данила Прокофьевич
Смерть
20.11.1846
Причина смерти: от Воли Божьей