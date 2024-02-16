Кожин Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожин Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Кожин Сергей Владимирович

Мать: Кожина Анна Григорьевна

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