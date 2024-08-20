Жевержеев Константин
Место рожденияг.Изюм
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевержеев Андрей Константинович
Мать ребёнка: Жевержеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жевержеева ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Жевержеев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Жевержеева ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Жевержеев Трофим Константинович
Мать ребёнка: Жевержеева ?
Смерть
Неизвестно