Жевержеев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевержеев Константин

Место рождения

г.Изюм

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевержеев Андрей Константинович

Мать ребёнка: Жевержеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевержеева ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795

Сын: Жевержеев Алексей Константинович

Мать ребёнка: Жевержеева ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жевержеев Трофим Константинович

Мать ребёнка: Жевержеева ?

Смерть
Неизвестно

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