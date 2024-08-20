Жевержеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевержеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевержеев Андрей Константинович

Отец ребёнка: Жевержеев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жевержеев Константин

Рождение ребёнка
1795

Сын: Жевержеев Алексей Константинович

Отец ребёнка: Жевержеев Константин

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жевержеев Трофим Константинович

Отец ребёнка: Жевержеев Константин

Смерть
Неизвестно

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