Жевержеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевержеев Андрей Константинович
Отец ребёнка: Жевержеев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жевержеев Константин
Рождение ребёнка
1795
Сын: Жевержеев Алексей Константинович
Отец ребёнка: Жевержеев Константин
Рождение ребёнка
1807
Сын: Жевержеев Трофим Константинович
Отец ребёнка: Жевержеев Константин
Смерть
Неизвестно