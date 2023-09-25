Карлин (Киберева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлин (Киберева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Борис

Отец ребёнка: Карлин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Виктор

Отец ребёнка: Карлин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлин Иван

Смерть
Неизвестно

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