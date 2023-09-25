Карлин (Киберева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Борис
Отец ребёнка: Карлин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Виктор
Отец ребёнка: Карлин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлин Иван
Смерть
Неизвестно