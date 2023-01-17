Кондрашова Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Кондрашов Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Кондрашов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кондрашов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Кондрашова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Кондрашов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Кондрашова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно