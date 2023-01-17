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Кондрашова Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1842

Муж: Кондрашов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кондрашов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кондрашов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кондрашов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Кондрашова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Кондрашов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Кондрашова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашов Михаил Яковлевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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