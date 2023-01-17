Кондрашов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Кондрашов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Кондрашов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кондрашов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Кондрашова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Кондрашов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Кондрашова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна
Смерть
Неизвестно