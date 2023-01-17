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Кондрашов Михаил Яковлевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кондрашов Яков Антонович

Мать: Кондрашова Прасковья Максимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1842

Жена: Кондрашова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кондрашов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кондрашов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кондрашов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Кондрашова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Кондрашов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Кондрашова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кондрашова Александра Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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