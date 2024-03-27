Шишкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шишкин Иван Матвеев

Мать: Шишкина Варвара Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Шишкина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Мария Васильевна

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