Шишкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Шишкин Иван Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Шишкина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951