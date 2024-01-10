Шишкина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шишкин Алексей Михалович

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Затонская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Михаил Иванович

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