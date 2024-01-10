Шишкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Затонская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно