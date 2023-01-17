Бахирева Пелагея Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева Пелагея Силантьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Бахирев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Данилова Анна Петровна

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.09.1887

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.09.1891

Сын: Бахирев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.01.1893

Сын: Бахирев Федор Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1896

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.06.1898

Сын: Бахирев Федор Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Бахирев Иван Петрович

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.04.1901

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Петр Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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