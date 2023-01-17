Бахирева Пелагея Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Бахирев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Данилова Анна Петровна
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
20.09.1887
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
23.09.1891
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
31.01.1893
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
11.08.1896
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
04.06.1898
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
11.10.1899
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Рождение ребёнка
27.04.1901
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бахирев Петр Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно