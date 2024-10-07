Мешков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домарева (Мешкова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Орехово, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мешков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Подрезова (Мешкова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1921

Дочь: Мешкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Орехово, Касторенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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