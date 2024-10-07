Мешков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домарева (Мешкова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Подрезова (Мешкова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1921
Дочь: Мешкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно