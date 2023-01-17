Махнакова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: Пелагея Павловна
Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махнаков Геннадий Петрович
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно