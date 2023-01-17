Махнакова Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнакова Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Пелагея Павловна

Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махнаков Геннадий Петрович

Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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