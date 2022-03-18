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Маслаков Мирон Максимович
Маслаков Мирон Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.2022
Пол
Мужской
Отец
Маслаков Максим Михайлович
1996 г.р.
Мать
Крехтунова Елена Сергеевна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2022
Отец:
Маслаков Максим Михайлович
Мать:
Крехтунова Елена Сергеевна
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