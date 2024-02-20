Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1859
Дата смерти06.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Фурсов Яков Лаврентиевич
Мать: Фурсова ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1877
Жена: Фурсова Мария Федоровна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Фурсов Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Марфа Павловна (Незаконнорожденная)
Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1886
Мать ребёнка: Фурсова Мария Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
06.11.1918