Фурсова (Сотникова) Мария Федоровна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сотников Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1877
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Фурсов Лаврентий Павлович
Отец ребёнка: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: (Фурсова) Марфа Павловна (Незаконнорожденная)
Отец ребёнка: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)
Рождение ребёнка
23.08.1886
Отец ребёнка: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)