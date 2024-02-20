Фурсова (Сотникова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Сотникова) Мария Федоровна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сотников Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1877

Муж: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)

Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Фурсов Лаврентий Павлович

Отец ребёнка: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)

Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: (Фурсова) Марфа Павловна (Незаконнорожденная)

Отец ребёнка: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)

Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Фурсов Адриян Павлович

Отец ребёнка: Фурсов Павел Яковлевич (Солдат)

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